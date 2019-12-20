Patient Monitoring Equipment Market Drivers & Restraints During the Forecast Period, 2019-2025 – ResearchAndMarkets.com

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Patient Monitoring Equipment Market Report Suite | United States | 2019-2025" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The overall market growth was primarily motivated by the growing elderly population, and the increasing size of the U.S. population in general, which equates to a higher procedural volume across the various segments. Growth of lifestyle and cardiovascular diseases will also continue to contribute to ongoing growth of the patient monitoring equipment market. Additional advancements in device connectivity and interoperability will drive the total market as these improvements will help in stabilizing the price decline across segments. In the case of segments that are matured, and thus heavily reliant upon replacement sales, revenue growth may still be driven by the sales of consumables, which are increasing as a result of growing procedural volumes and increased awareness.
The overall patient monitoring equipment market encompasses multi-parameter vital sign monitoring, wireless ambulatory telemetry monitoring, telehealth, intracranial pressure monitoring, electromyogram monitoring, electroencephalography monitoring, cerebral oximetry monitoring, fetal and neonatal monitoring, pulse oximetry monitoring, cardiac output monitoring, blood pressure monitoring and electrocardiogram monitoring.
Key Topics Covered:
TABLE OF CONTENTS
LIST OF FIGURES
LIST OF CHARTS
1. EXECUTIVE SUMMARY
U.S. PATIENT MONITORING EQUIPMENT MARKET OVERVIEW
COMPETITIVE ANALYSIS
MARKET TRENDS
MARKET DEVELOPMENTS
MARKETS INCLUDED
KEY REPORT UPDATES
VERSION HISTORY
RESEARCH METHODOLOGY
Step 1: Project Initiation & Team Selection
Step 2: Prepare Data Systems and Perform Secondary Research
Step 3: Preparation for Interviews & Questionnaire Design
Step 4: Performing Primary Research
Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
Step 6: Market Forecast and Analysis
Step 7: Identify Strategic Opportunities
Step 8: Final Review and Market Release
Step 9: Customer Feedback and Market Monitoring
3. PRODUCT ASSESSMENT
2.1 INTRODUCTION
2.2 HOSPITAL SETTINGS
2.3 PRODUCT PORTFOLIOS
2.4 REGULATORY ISSUES AND RECALLS
2.5 CLINICAL TRIALS
3. U.S. PATIENT MONITORING EQUIPMENT MARKET OVERVIEW
3.1 INTRODUCTION
3.2 MARKET OVERVIEW
3.3 TREND ANALYSIS BY SEGMENT
3.4 DRIVERS AND LIMITERS
3.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
3.6 MERGERS AND ACQUISITIONS
3.7 COMPANY PROFILES
3.8 SWOT ANALYSIS
4. MULTI-PARAMETER VITAL SIGN MONITORING MARKET
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET OVERVIEW
4.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
4.4 DRIVERS AND LIMITERS
4.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
5. WIRELESS AMBULATORY TELEMETRY MONITORING MARKET
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET OVERVIEW
5.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
5.4 DRIVERS AND LIMITERS
5.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
6. TELEHEALTH MARKET
6.1 INTRODUCTION
6.2 MARKET OVERVIEW
6.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
6.4 DRIVERS AND LIMITERS
6.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
7. INTRACRANIAL PRESSURE MONITORING MARKET
7.1 INTRODUCTION
7.2 MARKET OVERVIEW
7.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
7.4 DRIVERS AND LIMITERS
7.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
8. ELECTROMYOGRAM MONITORING MARKET
8.1 INTRODUCTION
8.2 MARKET OVERVIEW
8.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
8.4 DRIVERS AND LIMITERS
8.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
9. ELECTROENCEPHALOGRAM MONITORING MARKET
9.1 INTRODUCTION
9.2 MARKET OVERVIEW
9.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
9.4 DRIVERS AND LIMITERS
9.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
10. CEREBRAL OXIMETRY MONITORING MARKET
10.1 INTRODUCTION
10.2 MARKET OVERVIEW
10.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
10.4 DRIVERS AND LIMITERS
10.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
11. FETAL AND NEONATAL MONITORING MARKET
11.1 INTRODUCTION
11.2 MARKET OVERVIEW
11.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
11.4 DRIVERS AND LIMITERS
11.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
12. PULSE OXIMETRY MONITORING MARKET
12.1 INTRODUCTION
12.2 MARKET OVERVIEW
12.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
12.4 DRIVERS AND LIMITERS
12.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
13. CARDIAC OUTPUT MONITORING MARKET
13.1 INTRODUCTION
13.2 MARKET OVERVIEW
13.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
13.4 DRIVERS AND LIMITERS
13.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
14. BLOOD PRESSURE MONITORING MARKET
14.1 INTRODUCTION
14.2 MARKET OVERVIEW
14.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
14.4 DRIVERS AND LIMITERS
14.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
15. ELECTROCARDIOGRAM MONITORING MARKET
15.1 INTRODUCTION
15.2 MARKET OVERVIEW
15.3 MARKET ANALYSIS AND FORECAST
15.4 DRIVERS AND LIMITERS
15.5 COMPETITIVE MARKET SHARE ANALYSIS
16. ABBREVIATIONS
Companies mentioned
- Medtronic
- Philips Healthcare
- Masimo
- GE Healthcare
- Natus Medical
- Honeywell Life Sciences
- Edwards Lifesciences
- Welch Allyn
- Mindray Medical
- Omron Healthcare
- Spacelabs Healthcare
- Nihon Kohden
- Abbott
- Nonin Medical
- Boston Scientific
- Others include: A&D Medical, ADC, Advanced Brain Monitoring, Advantage Home Telehealth, Aerotel Medical Systems, Ambio Health, Ambu, AMC Healthcare, AMD Global Telemedicine, American Telecare, American Well, Analogic Corporation, AuthentiDate, Avizia, B. Braun, Biolight, Bionet, Biotronik, Briggs Healthcare (Mabis), Cadwell Laboratories, Care Innovations, Carewell, CAS Medical Systems, Cheetah Medical, ChoiceMMed, Citizen Systems, Clinical Computer Systems, CNSystems, Color Doctor, Comen, Compumedics, Constant Care Technology, Contec Medical Systems, Cooper Surgical, Criticare Systems, Deltex Medical, Devon Medical, Dexcom, Drger Medical, and a multitude of others.
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